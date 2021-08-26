США залишилося евакуювати з Афганістану приблизно тисячу своїх громадян, усіх військовослужбовців та членів дипломатичної місії. Процес евакуації триває.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Центрального командування США генерал Кеннет Ф. Маккензі.

Він пояснив, що після захоплення влади в Афганістані бойовиками “Талібану” дипломати втратили зв’язок з деякими американськими громадянами, які проживали не в Кабулі. Тепер їх шукають, аби запропонувати повернутися до США.

З деякими американцями зв’язок встановити не вдається, оскільки зникли інструменти для відстеження їх місцеперебування. Деякі американці не можуть самотужки зв’язатися з посольством.

“Ми зосередили сили на захисті та евакуації наших громадян. Ми продовжуємо нашу місію… Ми маємо евакуювати громадян США, громадян третіх країн, власників спеціальних імміграційних віз, персонал посольства США та афганців, які перебувають у зоні ризику. Попри сьогоднішні вибухи, ми продовжуємо місію”, – сказав Маккензі.

Він додав, що наразі в аеропорту Кабула на евакуацію чекають 5 тисяч осіб.

З 14 серпня було евакуйовано понад 104 тисячі мирних жителів. З них — понад 66 тисяч полетіли до США, а 37 тисяч знаходяться в третіх країнах.

Протягом останніх 2 – 3 годин до аеропорту привезли ще кілька автобусів з громадянами, яких мають евакуювати з Афганістану.

“Як повідомив вчора держсекретар (Ентоні Блінкен), в Афганістані залишається приблизно тисяча американців”, – резюмував генерал.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Внаслідок двох вибухів загинули понад 60 осіб. Щонайменше 140 – отримали травми та поранення різного рівня складності. У Пентагоні повідомили, що щонайменше 12 військовослужбовців США загинули та ще 15 отримали поранення під час вибухів аеропорту Кабула.

Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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