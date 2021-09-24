Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Голосування відбулося у четвер, 23 вересня. Кошти спрямують на оновлення системи протиракетної оборони “Залізний купол”. Гроші потрібні, аби замінити ракети-перехоплювачі, які Ізраїль використовував для того, аби відбивати ракетні удари. Їх випускали з сектору Гази під час травневого конфлікту. Цю систему розробила ізраїльська компанія Rafael, яка займається оборонними технологіями, але з того часу систему спонсорують США.

Законопроєкт підтримали більшістю голосів: за проголосували 420 конгресменів, а проти — восьмеро демократів та один республіканець.

Тепер законопроєкт передадуть на розгляд до Сенату.

Ті, хто голосував проти, сказали, що не можна фінансувати оборонний проєкт Ізраїлю, оскільки в країні порушують права палестинців. Це ставило під загрозу ухвалення законопроєкту щодо федерального бюджету.

До цього, 21 вересня, у Палаті представників ухвалили законопроєкт щодо бюджетних витрат, з якого вилучили пункт щодо фінансування оборонного комплексу Ізраїлю. Це спричинило невдоволення серед деяких демократів та дало мотив представникам Республіканської партії звинуватити демократів в “антиізраїльських настроях”.

Після голосування прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет подякував представникам Палати представників за підтримку.

15 червня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула протиракетну систему “Залізний купол” по всій території країни через загрозу нового спалаху бойових дій.

Довідка. Система “Залізний купол” здатна реагувати на запуск ракет малої дальності. Вона миттєво відстежує інформацію про те, коли ворог запускає ракету чи артилерійський снаряд на територію Ізраїлю.

Далі система аналізує загрозу та передає дані про цільові координати випущеного ворожого об’єкта. Після цього перехоплювач ракет “Tamir” ліквідує снаряд ворога.

Статистика успіху системи “Залізний купол” – 85%.

Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (у 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.

Міністерство закордонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.