Про це повідомляє американська газета New York Times.
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про рішення скасувати мита на імпорт сталі з України, відмінивши обмеження, які запровадив Дональд Трамп, зокрема, проти України.
Зауважується, що Україна не є значним постачальником сталі та посідає 12-те місце у списку таких країн. У 2019 році вона відвантажила США 218 тисяч тонн сталі.
Однак для України металургійна галузь є значним джерелом економічного зростання та зайнятості населення. Вона й далі забезпечує працівників заробітною платою, їжею та житлом під час війни з Росією.
Відмінивши мита, Сполучені Штати мають на меті підтримати українську економіку.
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