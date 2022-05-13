Сполучені Штати на рік скасовують мита на імпорт української сталі задля підтримки економіки країни.

Про це повідомляє американська газета New York Times.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про рішення скасувати мита на імпорт сталі з України, відмінивши обмеження, які запровадив Дональд Трамп, зокрема, проти України.

Зауважується, що Україна не є значним постачальником сталі та посідає 12-те місце у списку таких країн. У 2019 році вона відвантажила США 218 тисяч тонн сталі.

Однак для України металургійна галузь є значним джерелом економічного зростання та зайнятості населення. Вона й далі забезпечує працівників заробітною платою, їжею та житлом під час війни з Росією.

Відмінивши мита, Сполучені Штати мають на меті підтримати українську економіку.