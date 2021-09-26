Сполучені Штати з листопада планують відкрити кордони для авіапасажирів із 33 країн, зокрема Китаю, Індії, Бразилії і більшої частини Європи, які повністю вакциновані від COVID-19.

Про це пише агентство Reuters.

Наразі обмеження не дозволяють іноземцям із більшості країн світу в’їжджати до США.

Тепер Сполучені Штати будуть приймати повністю вакцинованих авіапасажирів із 26 країн Шенгенської зони в Європі, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Іспанію, Швейцарію та Грецію, а також Велику Британію, Ірландію, Китай, Індію, Південну Африку, Іран і Бразилію. Раніше в’їзд до США громадян вищезазначених країн був заборонений.

Обмеження для неамериканських громадян були спочатку введені стосовно авіапасажирів із Китаю в січні 2020 року тодішнім президентом Дональдом Трампом, а потім поширилися на десятки інших країн без будь-яких чітких критеріїв того, як і коли їх скасують.

Тепер, за словами Джеффрі Зінтса, координатора Білого дому з питань коронавірусу, обмеження послаблять на початку листопада.

Дорослі подорожувальники перед посадкою у літак зобов’язані будуть підтвердити проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу. Окрім того, як і раніше, вони мають надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за три доби. Авіакомпанії зобов’язані будуть упродовж 30 днів зберігати контактні дані пасажирів, щоб була можливість прослідкувати за випадками інфікування.