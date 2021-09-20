Сполучені Штати Америки скасовують обмеження на подорожі для повністю вакцинованих від COVID-19 іноземців.

Про це повідомляють американський телеканал CNN та газета The New York Times

У понеділок, 20 вересня, координатор Білого дому з боротьби з COVID-19 Джеф Заєнтс повідомив, що на початку листопада США дозволять в’їжджати повністю вакцинованим іноземцям. У цей час авіакомпанії та туристичні партнери матимуть підготуватися до впровадження нових протоколів.

Нові умови в’їзду до США

Іноземці, які летять до Сполучених Штатів Америки перед посадкою на рейс матимуть надати докази того, що вони повністю вакциновані, а також — показати негативний результат тестування на коронавірус, зробленого протягом трьох днів до прибуття до країни.

Американські центри з контролю та профілактики захворювань вимагатимуть від авіакомпаній збирати контактну інформацію іноземних мандрівників для полегшення відстеження контактів (номер телефону, адреса електронної пошти). Цю інформацію авіакомпанії зберігатимуть протягом 30 днів.

Невакциновані громадяни США стикатимуться з жорсткішими вимогами до тестування. Зокрема, їм потрібно буде пройти тестування за день до повернення в США, а після прибуття — ще раз.

Повністю вакциновані пасажири не будуть зобов’язані проходити карантин.

Які обмеження діють зараз?

Обмеження на в’їзд до США було введено в січні 2020 року. Спершу — для громадян Китаю. Потім в березні припинили авіасполучення з Європою.

Наразі потрапити на територію США можуть лише ті, хто має спеціальну візу чи є резидентами країни. Нерезидентам США, які були в Китаї, ЄС, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, ПАР та Індії упродовж попередніх 14 днів, заборонено в’їзд до США.

Усі, хто приїздить до США, незалежно від вакцинації, мають надати негативний результат тесту на COVID-19.

Що нові умови означатимуть для українців?

Оскільки подорожі з Європейського Союзу до США були заборонені, громадяни України не могли користуватись європейськими аеропортами.

Відтак, змушені були подорожувати в обхід європейських хабів, наприклад — через Стамбул.

Відколи нова політика набере чинності, громадяни України отримають змогу їздити до США із пересадками в країнах ЄС.