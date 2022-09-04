США схвалили продаж зброї Тайваню на $1 мільярд

США прагнуть зміцнити оборону Тайваню за допомогою нової зброї та військового матеріально-технічного забезпечення на суму понад $1 мільярд на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм після візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайбею.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Держдепартамент повідомив про продаж 60 протикорабельних ракет Harpoon і 100 ракет Sidewinder для військових літаків. Сполучені Штати також схвалили контракти на логістичну підтримку оглядового радара Тайваню на суму у 665 мільйонів доларів, зазначив речник Держдепартаменту. Очікується, що цей пакет стане найбільшим військовим продажем Тайваню за часів адміністрації Байдена.

Пелосі провела два дні на Тайвані на початку серпня в рамках азійського туру, щоб зустрітися з союзниками, що викликало бурхливу реакцію з боку Пекіна. Спікерка Палати представників, яка давно різко критикує ситуацію з дотриманням прав людини в Китаї, є найвищим політиком США за понад 25 років, котра відвідала острів.

2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і створивши відтак напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього. Адже Китай неодноразово застерігав Пелосі від відвідин Тайваню.

Перед візитом спікерки китайські військові літаки демонстративно літали біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР. На наступний день після візиту Пелосі Китай почав військові навчання довкола Тайваню.

Пекін вважає Тайвань територією Китаю та пообіцяв застосувати силу, щоб захопити демократично керований острів, давнього партнера США.

10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.