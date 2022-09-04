США схвалили продаж зброї Тайваню на $1 мільярд

Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Держдепартамент повідомив про продаж 60 протикорабельних ракет Harpoon і 100 ракет Sidewinder для військових літаків. Сполучені Штати також схвалили контракти на логістичну підтримку оглядового радара Тайваню на суму у 665 мільйонів доларів, зазначив речник Держдепартаменту. Очікується, що цей пакет стане найбільшим військовим продажем Тайваню за часів адміністрації Байдена.
Пелосі провела два дні на Тайвані на початку серпня в рамках азійського туру, щоб зустрітися з союзниками, що викликало бурхливу реакцію з боку Пекіна. Спікерка Палати представників, яка давно різко критикує ситуацію з дотриманням прав людини в Китаї, є найвищим політиком США за понад 25 років, котра відвідала острів.
2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і створивши відтак напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього. Адже Китай неодноразово застерігав Пелосі від відвідин Тайваню.
Перед візитом спікерки китайські військові літаки демонстративно літали біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР. На наступний день після візиту Пелосі Китай почав військові навчання довкола Тайваню.
Пекін вважає Тайвань територією Китаю та пообіцяв застосувати силу, щоб захопити демократично керований острів, давнього партнера США.
10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.
Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводив навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовував повітряні та морські навчання навколо острова.
28 серпня у Міністерстві оборони Тайваню заявили, що виявили 23 китайські літаки та вісім китайських кораблів, котрі маневрували навколо Тайваню в неділю, оскільки Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова.
Зокрема, йшлося про сім китайських літаків, які перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є умовною межею між двома сторонами.
Китай ніколи не виключав застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.
Вже 1 вересня військові Тайваню вперше збили безпілотник, який у четвер увійшов у повітряний простір поблизу острова біля китайського узбережжя, після того, як уряд пообіцяв вжити жорстких заходів для боротьби зі збільшенням таких провокацій. Раніше Тайвань здійснив попереджувальні постріли по безпілотнику, незабаром після того, як президентка Цай Ін Вень наказала військовим вжити “рішучих контрзаходів” проти, як вона назвала, китайських провокацій. Тоді дрон повернувся до Китаю після попередження. Це був перший випадок, коли попереджувальні постріли були зроблені в такому інциденті.
- Тайвань відкинув модель “одна країна — дві системи”, яку пропонує Пекін як основу для мирного возз’єднання.
- У перший день наймасштабніших в історії Китаю військових навчань навколо Тайваню китайська армія запустила у водах поблизу острова 11 балістичних ракет.
- Міністерство оборони Тайваню повідомило, що у вівторок, 23 серпня, виявили 29 китайських літаків і чотири китайських кораблі, які діяли навколо Тайваню, зокрема й п’ять літаків, які перетнули серединну лінію, яка ділить Тайванську протоку навпіл, уявну межу Тайбея, оскільки Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова.