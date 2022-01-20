Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про нове рішення адміністрації президента США Джо Байдена щодо виділення додаткових коштів Україні на тлі російської агресії.

Деталі очільник МЗС розповів під час брифінгу.

За словами Дмитра Кулеби, у 2021 році Вашингтон надав Україні 650 мільйонів доларів безпекової допомоги, що набагато більше, ніж в інші роки, починаючи з 2014.

Загалом же, з початком російської агресії в Україні, США надали Києву понад 2,5 мільярди доларів допомоги.

“США і надалі готові допомагати Україні зміцнювати обороноздатність. Йдеться не тільки про оборонний пакет на 60 мільйонів доларів, а й додаткове забезпечення України озброєнням. У тому числі — летальним”, – зазначив очільник МЗС.

Окрім цього Дмитро Кулеба розповів, що Держсекретар США Ентоні Блінкен, під час свого візиту до Києва 19 січня, запевнив, що Білий дім буде підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.

“Вашингтон розробив достатньо болючий пакет санкцій, який може завдати руйнівного удару по економіці РФ. Я не можу розповісти подробиці, адже зараз продовжується узгодження дій між США та Європою. Проте, принципове рішення США вже погодили. Вони готові застосувати всю силу фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці”, – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що у разі ескалації ситуації навколо України російського президента Володимира Путіна чекають небачені раніше санкції.

Також повідомлялось, що Чехія заявила про готовність надати Україні боєприпаси та зброю.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить перемовини з Німеччиною щодо постачання зброї.