Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
“Попри прогрес у всесвітній вакцинації, ми не там, де нам потрібно бути”, – заявив Блінкен.
За його словами, учасники зустрічі обговорять питання щодо справедливого розподілу вакцин від коронавірусу, а також їх ефективності.
Ця зустріч відбудеться після віртуального саміту світових лідерів, скликаного президентом Джо Байденом 22 вересня, коли він пообіцяв купити ще 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 для передачі іншим країнам.
Сполучені Штати, де наразі людям пропонують зробити щеплення ревакцинації, змушені ділитися своїми запасами вакцини з рештою світу.
- На початку вересня у США було видано указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців. Працівники, які відмовлятимуться вакцинуватися, отримуватимуть дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це можуть бути письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення. Вимога мала почати діяти 8 грудня.
- З 8 листопада у США почнуть діяти нові правила в’їзду на територію країни. Вони стосуються й українців, які мають туристичну чи іншу американську візу й планують летіти туди найближчим часом. Аби прилетіти до США, потрібно пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу.
- Туристів, що щепилися вакцинами, які не визнала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) чи американські регулятори – до США не пускатимуть. Зокрема, це стосується щеплених російським “Спутник V”.