США 10 листопада проведуть віртуальну зустріч міністрів закордонних справ у всьому світі для обговорення пандемії COVID-19.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Попри прогрес у всесвітній вакцинації, ми не там, де нам потрібно бути”, – заявив Блінкен.

За його словами, учасники зустрічі обговорять питання щодо справедливого розподілу вакцин від коронавірусу, а також їх ефективності.

Ця зустріч відбудеться після віртуального саміту світових лідерів, скликаного президентом Джо Байденом 22 вересня, коли він пообіцяв купити ще 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 для передачі іншим країнам.

Сполучені Штати, де наразі людям пропонують зробити щеплення ревакцинації, змушені ділитися своїми запасами вакцини з рештою світу.