Мінфін Сполучених Штатів Америки ввів індивідуальні санкції проти голови міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших посадовців.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Так у п’ятницю, 2 жовтня, Мінфін США вніс до Списку громадян особливих категорій та заборонених осіб Управління з контролю за іноземними активами (SDN OFAC) 8 громадян Білорусі.

Серед них — вище керівництво міністерства внутрішніх справ Білорусі та ще ряд посадовців, а саме:

Караєв Юрій, міністр внутрішніх справ Барсуков Олександр, заступник міністра МВС Назаренко Юрій заступник міністра МВС, командувач Внутрішніми військами Атабеков Хазалбек, заступник командувача Внутрішніми військами Балаба Дмитро, голова ОМОН Мінська Дмухайло Олена, секретар Центрвиборчкому Білорусі Іпатов Вадим, заступник голова Центрвиборчкому Білорусі Кубраков Іван, начальник ГУВС Мінського міськвиконкому

Раніше того ж дня Європейський Союз ввів санкції проти 4 десятків посадовців Білорусі через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. Згодом було опубліковано перелік цих осіб. Олександра Лукашенка серед них немає.

Нагадаємо, Білорусь вже відреагувала на санкції Європейського союзу та ввела свої у відповідь.