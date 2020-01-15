Вашингтон не планує знижувати мита на китайські товари до наступних президентських виборів, які відбудуться в листопаді 2020 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Раніше США і Китай уклали першу фазу торговельної угоди. Її планують підписати в січні. Від того, як будуть виконуватися її умови, залежить те, якими будуть подальші кроки сторін на шляху до взаємного зниження торгових мит.

І в Китаї, і в США заявили, що знизити мита раніше, ніж через 10 місяців – навряд чи вдасться. Цей термін збігається з президентською кампанією в США.

У тексті угоди не вказано, через який час мита будуть переглянуті. Але за словами експертів, це близько 10 місяців. Саме за такий час американська сторона зможе перевірити – чи дотримується азіатська сторона умов договору. Після цього можливе зниження мит на 15%.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін, виступаючи перед журналістами у вівторок ввечері, заперечував, що у Китаю є якийсь метод, щоб отримати зниження тарифів в США, перш ніж дві країни дійдуть згоди по другій фазі. Він додав, що не було і немає ніякого зв’язку між графіком зниження тарифів і президентськими виборами.

“Ці тарифи будуть діяти до другої фази. Якщо президент швидко отримає другий етап угоди, він розгляне питання щодо зниження тарифів як частини другого етапу. Якщо ні, то й тарифних пільг не буде. Тому це не має нічого спільного з виборами або чимось ще. Там немає жодних секретних угод”, – заявив міністр.

У той же час, за словами інсайдерів, на 86 сторінках угоди немає жодного слова про те, що планується подальше скорочення мит.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів США прийняли рішення внести Китай до списку країн, що маніпулюють валютою. З 10 травня мита на китайські товари зросли на 200 мільярдів доларів. Коментуючи таке рішення, президент Трамп відзначав, що незважаючи на підвищення мит до 25%, США і Китай продовжують конструктивний діалог знаходити власні шляхи розв’язання щодо введення нових мит.

1 вересня, США та Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. О 7 ранку за київським часом почали діяти китайські мита в розмірі 5% на поставки сирої нафти. Також, нові мита в розмірі 5% ввели на поставки соєвих бобів і багато інших американських товарів, загальна вартість яких склала більше 75 мільярдів доларів. У США підвищили мита на імпортні товари з Китаю. Підвищення мит торкнеться товарів більш ніж на 250 мільярдів доларів.