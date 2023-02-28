Директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників, що США та їхні союзники вже підготували понад 4000 українських армійців.

Про це інформує CNN.

Сімс зауважив, що колективне навчання триває по всій Європі та різко збільшує українські об’єднані збройні організації. Загалом із січня американські військові навчили понад 1000 українців, довівши загальну кількість навчених Сполученими Штатами трохи більш як 4000 осіб.

Американські військові також тренують українців на ракетній системі Patriot у Форт-Стілл, штат Оклахома, і Сімс оголосив, що навчання незабаром завершиться.

Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої в Україні батареї Patriot”, — зазначив він Комітету.

Це перший випадок, коли Пентагон вказав, коли це навчання може закінчитися.

Ми впевнені, що українці використовуватимуть Patriot з тим самим досвідом, який вони демонструють щодня зі своїми нинішніми можливостями ППО”, — додав Сімс.

Зауважимо, Німеччина планує навчити 3 тисячі військових Збройних Сил України до кінця 2023 року. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус приїхав до Мюнстера, де українські танкісти проходять навчання.

Також міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відвідала українських військових, які проходять підготовку на полігоні Лібава. Під час візиту українські захисники подарували їй прапор бойового підрозділу ЗСУ як подяку за велику допомогу, яку Чехія надає Україні.