В Посольстві США в Україні заявили, що сподіваються на повне та ретельне розслідування причин та обставин смерті білоруського громадянина, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Про це повідомили на сторінці посольства в “Твіттер”.

“Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин”, – сказано в повідомленні посольства.

Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. (1/2) — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 3, 2021

Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.