США надішлють Україні військової допомоги майже на 3 мільярди доларів у новому масштабному пакеті, який вперше включатиме кілька десятків бойових машин Bradley, повідомили офіційні особи США.

Про це повідомляє The Washington Post.

Допомога — на загальну суму близько 2,85 мільярда доларів — поки що є найбільшою з серії пакетів військового обладнання, які Пентагон вилучив зі своїх запасів для відправлення в Україну. Він спрямований на те, щоб скерувати українським силам якнайбільше зброї в зимові місяці, до того, як настане весна та розпочнеться очікуване посилення бойових дій.

Оголошення очікується 6 січня, повідомили посадовці на умовах анонімності, оскільки деталі пакета не були оприлюднені.

5 січня президент Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердили у спільній заяві, що США нададуть Україні Bradley, а Німеччина надасть бронетранспортери Marder. У заяві не розкривається кількість транспортних засобів, які країни мають намір постачити.

За словами офіційних осіб США, до пакету допомоги також увійдуть HUMVEES, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки або MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.

Довідка. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.

У башті бойової машини встановлено комплекс озброєння, що налічує автоматичну гармату, кулемет та пускову установку ПТРК TOW. 25-мм гармата М242 Bushmaster має зовнішній ланцюговий привід автоматики та двострічкове живлення, що допускає швидкий перехід з одного типу пострілів на інший. Електродвигун потужністю 1,5 л приводить у рух роликовий ланцюг, пов’язаний з рамою затвора, із затвором і механізмом живлення. Можливі три режими вогню — одиночними пострілами та чергами з темпом стрільби 100 або 200 вистрілів/хв, максимальна скорострільність — 500 пострілів/хв. Боєкомплект становлять 900 унітарних пострілів, з яких 300 (зазвичай 225 з осколково-фугасними та 75 з бронебійними снарядами) споряджені та складовані в башті, а 600 перебувають у боєзакладці в корпусі машини.

Marder — німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. У 2010-х роках наступником Marder 1 мала стати БМП Puma.

HMMWV (високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб), також відомий, як Humvee (Хамві) — повнопривідний військовий автомобіль, що випускається американською компанією AM General.

MRAP — клас броньованих військових автомобілів, спеціально розроблених для захисту екіпажу від підриву на саморобних вибухових пристроях, мінах, та від засідок.