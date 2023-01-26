США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.

Про це інформує CNN.

26 січня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що саме M1A2 буде версією Abrams, наданою українцям. Вона пояснила, що у США немає “цих танків у надлишку на американських складах”, тож знадобляться “місяці, щоб передати” танки Україні.

M1A2 є значною модернізацією старішого M1A1, здебільшого через те, що A2 працює на цифровій системі, на відміну від аналогової системи A1.

Це “різниця між дротовим телефоном – і тим iPhone, який ви тримаєте в руках”, пояснив генерал армії у відставці Роберт Абрамс, колишній командувач збройних сил США в Кореї.

Офіційні особи США оголосили цього тижня, що 31 танк Abrams спорядять в Україну після кількох днів між переговорами США та їхніми союзниками.

25 січня президент США Джо Байден заявив у Білому домі, що танки “підвищать здатність України захищати свою територію та досягати своїх стратегічних цілей”.

На додаток до цифрових змін, нова версія танка “значно” більш смертоносна, ніж A1, наголосив Абрамс. Система включає незалежний тепловізор командира. Якщо раніше теплову площадку мав лише навідник, то тепер її має і командир танка, що дозволяє йому допомагати в пошуку та ідентифікації цілей. Цифрова система також дозволяє екіпажу танка проводити власну бортову діагностику, замість того, щоб чекати, поки механіки проведуть тести, аби визначити проблеми, що виникають.

M1A2 “набагато перевершує за смертоносністю, живучістю та мобільністю” все, що має Росія на полі бою, запевнив Абрамс.

Який саме варіант танка А2, а їх три, буде обрано, поки що невідомо.

25 січня під час брифінгу у Білому домі президент США Джо Байден підтвердив, що Україна отримає американські танки M1 Abrams.

Американський лідер також оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.

Довідка. Abrams – американський танк третього покоління. Його прийняли на озброєння США у 1980 році. Цю модель танка використовували у всіх військових операціях, у яких брали участь Штати з 1990-х років. Озброєний 120-міліметровою основною гарматою M256, Abrams може вражати рухомі цілі розміром з танк на відстані 2000 метрів. Характеристика: екіпаж – 4 особи, вага – 66,8 т, двигун – 1500 к. с., калібр гармати – 120 мм, максимальна швидкість – 68 км/год.