Про це повідомив радник президента США Джейк Салліван, передає пресслужба Білого дому.

Він підтвердив раніше зроблені заяви Джо Байдена про те, що США мають намір завершити роботу над пакетом, який міститиме потужні засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності для українців.

Окрім цього, у новий пакет увійдуть боєприпаси для артилерійських та контрбатарейних радіолокаційних комплексів.

Раніше повідомлялось, що Україна запросила систему протиракетної оборони NASAMS, яка може вражати цілі на відстані понад 160 км.

Довідка. Пересувний зенітний ракетний комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) середньої дальності призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах у будь-яких погодних умовах. Прийнятий на озброєння ВПС Норвегії у 1994 році для заміни комплексів Improved Hawk, який перевершує за бойовими можливостями. А саме: здатний одночасно супроводжувати та вражати більшу кількість цілей, зменшено час на переведення комплексу з похідного положення в бойове. Кількість обслуговуючого персоналу зменшена в чотири рази, NASAMS має більший ступінь уніфікації обладнання та можливість поєднання з іншими системами.

До складу комплексу входять пускова установка на базі шасі автомобіля підвищеної прохідності Scania P113, ракети AMRAAM (AIM-120A) класу “повітря-повітря”, розміщені в шести транспортно-пускових контейнерах, та багатофункціональна станція радіолокації AN/MPQ-64.

Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS — батарея. До її складу входять три вогневі взводи (загальний комплект 54 ракети), об’єднаних в інформаційну мережу так, що кожна з трьох РЛС здатна замінити всі інші. Командний пункт батареї (розміщується на одному з пунктів управління вогнем) може отримувати цілевказування від вищого штабу та видавати дані про повітряну обстановку на пункти управління вогнем взводів. Всі 54 ракети можуть бути випущені по різних цілях протягом 12 секунд.