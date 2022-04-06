Сполучені Штати Америки спорядили до України 100 дронів-камікадзе Switchblade. За словами прессекретаря Пентагону, безпілотники найближчим часом будуть передані українським військовим після декількох днів навчання.

Про це Джон Кірбі повідомив під час брифінгу.

Він зазначив, що США та Україна проводять перемовини щодо подальшого використання дронів у разі необхідності.

“Ми вже замовили та відправили 100 дронів Switchblade. Я не знаю, де вони наразі знаходяться в процесі транспортування, проте вони вирушили на початку цього тижня. Тому безпілотники будуть скоро в українських військових, якщо вони вже не прибули”, – зауважив Кірбі.

Водночас речник Пентагону наголосив, що системи не надто складні та не потребують тривалого навчання, достатньо близько двох днів.

Американські військові вже навчають невелику групу українців у роботі зі Switchblade, котрі незабаром вони повернуться до України, щоб навчити інших військових.

Довідка. Switchblade – тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс розробки американської компанії AeroVironment, призначений для ураження противника методом самознищення. Switchblade досить малий, щоб його можна було носити в рюкзаку, а також можна запускати з різних наземних, морських і повітряних платформ.

Безпілотник оснащений камерами, системами наведення та боєголовками та може розвивати швидкість близько 100 км/год. Дрон використовує GPS-координати в реальному часі та відео, що дозволяє швидко і точно визначати мету і завдавати максимальних втрат.