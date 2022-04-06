Про це Джон Кірбі повідомив під час брифінгу.
Він зазначив, що США та Україна проводять перемовини щодо подальшого використання дронів у разі необхідності.
“Ми вже замовили та відправили 100 дронів Switchblade. Я не знаю, де вони наразі знаходяться в процесі транспортування, проте вони вирушили на початку цього тижня. Тому безпілотники будуть скоро в українських військових, якщо вони вже не прибули”, – зауважив Кірбі.
Водночас речник Пентагону наголосив, що системи не надто складні та не потребують тривалого навчання, достатньо близько двох днів.
Американські військові вже навчають невелику групу українців у роботі зі Switchblade, котрі незабаром вони повернуться до України, щоб навчити інших військових.
Довідка. Switchblade – тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс розробки американської компанії AeroVironment, призначений для ураження противника методом самознищення. Switchblade досить малий, щоб його можна було носити в рюкзаку, а також можна запускати з різних наземних, морських і повітряних платформ.
Безпілотник оснащений камерами, системами наведення та боєголовками та може розвивати швидкість близько 100 км/год. Дрон використовує GPS-координати в реальному часі та відео, що дозволяє швидко і точно визначати мету і завдавати максимальних втрат.
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