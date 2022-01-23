Сполучені Штати Америки передали до України ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition, котрі застосовують з метою руйнування бункерів та фортифікаційних укріплень.













США спорядили до України гранатомети SMAW-D // 7 фото

Про це стало відомо завдяки знімкам підготовки відправлення озброєння, котрі оприлюднили на інформаційному порталі Міноборони США DVIDS.

На оприлюднених 21 січня світлинах військовослужбовці ВПС США та цивільні спеціалісти оглядають та спаковують палети зі зброєю, серед якої ракети для ПТРК FGM-148 Javelin та гранатомети M141 Bunker Defeat Munition.

“Військові та цивільні особи 436-ї ескадрильї повітряної бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше обладнання, які прямують до України під час закордонної військової місії”, – йдеться у повідомленні.

SMAW-D призначений для руйнування міцних конструкцій (бункерів, загороджень або стін). Також здатний знищувати легкоброньовану техніку.

Окрім цього, у повідомленні наголосили, що з 2014 року Сполучені Штати Америки виділили понад $5,4 млрд загальної допомоги Україні, зокрема безпеку та допомогу, не пов’язану з безпекою.

“Сполучені Штати підтверджують свою непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України на підтримку безпечної та процвітаючої країни”, – зазначили на порталі.

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Довідка. SMAW-D – ручна одноразова реактивна граната, що призначена для руйнування польових фортифікаційних споруд, пророблення проходів у загородженнях, стінах будівель.

Основним боєприпасом для гранатомета SMAW є термобарична реактивна граната MK 3 HEDP (High-Explosive Dual-Purpose – “фугасний, подвійного призначення”), що містить 1,1 кг вибухової речовини.

Підривник розрахований на два режими: на миттєву детонацію при стрільбі по броньованих об’єктах та для пророблення проходів у стінах та загородженнях, або на підрив з уповільненням при ураженні неброньованих цілей та фортифікаційних споруд із земляним або піщаним обсипанням чи обкладених мішками з піском.