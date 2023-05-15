15 травня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки спостерігають більше ознак того, що Росія та Іран розширюють безпрецедентне оборонне партнерство, яке допоможе Москві продовжити повномасштабну війну проти України, а також створить загрозу для сусідів Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

У межах співпраці Іран надає Росії односторонні ударні безпілотники, зокрема понад 400 дронів з серпня, заявив на брифінгу радник з національної безпеки Джон Кірбі.

Він наголосив, що це стосується “оборонних відносин, що розвиваються”, що дозволяє Росії продовжувати вбивства в Україні, а також допомагає Ірану накопичувати свою військову техніку та становити більшу загрозу для своїх сусідів.

За його словами, безпілотні літальні апарати є основною військовою допомогою, яку Іран надає Росії, що прагне придбати типи новітнього рівня.

Кірбі додав, що Сполучені Штати оголосять про додаткові позначення, спрямовані на розширення військової співпраці між Росією та Іраном.

Зауважимо, 10 травня міністри закордонних справ Росії, Ірану, Сирії та Туреччини зустрілися в Москві.

Раніше Анкара висловлювала бажання сприяти припиненню вогню між Москвою та Києвом. Іран постачає Росії дрони-камікадзе, а лідер Сирії Башар Асад є давнім союзником Росії.

У березні аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Іран, найімовірніше, збільшить постачання озброєння до Росії.