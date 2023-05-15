Про це повідомляє Reuters.
У межах співпраці Іран надає Росії односторонні ударні безпілотники, зокрема понад 400 дронів з серпня, заявив на брифінгу радник з національної безпеки Джон Кірбі.
Він наголосив, що це стосується “оборонних відносин, що розвиваються”, що дозволяє Росії продовжувати вбивства в Україні, а також допомагає Ірану накопичувати свою військову техніку та становити більшу загрозу для своїх сусідів.
За його словами, безпілотні літальні апарати є основною військовою допомогою, яку Іран надає Росії, що прагне придбати типи новітнього рівня.
Кірбі додав, що Сполучені Штати оголосять про додаткові позначення, спрямовані на розширення військової співпраці між Росією та Іраном.
Зауважимо, 10 травня міністри закордонних справ Росії, Ірану, Сирії та Туреччини зустрілися в Москві.
Раніше Анкара висловлювала бажання сприяти припиненню вогню між Москвою та Києвом. Іран постачає Росії дрони-камікадзе, а лідер Сирії Башар Асад є давнім союзником Росії.
У березні аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Іран, найімовірніше, збільшить постачання озброєння до Росії.
- Міністерство фінансів США оголосило про введення обмежень проти міжнародної мережі компаній, яка сприяла закупівлям Іраном електроніки та обладнання для виробництва безпілотних літальних апаратів.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагатиметься продовжувати двосторонню співпрацю з Іраном, щоб отримати більше високоточного озброєння для війни проти України.
- За даними міноборони Сполучених Штатів, Іран за 12-ть днів може виготовити достатню кількість матеріалів для однієї ядерної бомби.
- Іран використовує територію України для випробувань своєї зброї. У Пентагоні сказали, що Україна стає “бойовою лабораторією” за межами Близького Сходу.