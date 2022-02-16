Поблизу білоруського села Вепри військові навели міст через річку Припʼять, що може скоротити шлях до кордону з Україною. Західна розвідка та військові чиновники США уважно стежать за будівництвом мосту як частиною інфраструктурної підтримки, яку Росія створює для потенційного нападу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на три джерела.

Супутникові знімки з Maxar і Planet вказують на те, що перша активність зі скупченням техніки тут почалася 10 лютого. Наявність військових у цій зоні підтвердило й Міністерство оборони Білорусі. Згідно з офіційною версією, тут проходили спільні з Росією навчання “Союзна рішучість — 2022”.

Міст через річку Прип’ять на півдні Білорусі, знаходиться за 6 км від кордону і може бути використаний російськими військами, які наразі перебувають у Білорусі, на шляху до Києва.

“Росія будує мости, польові госпіталі, усі види допоміжної інфраструктури. Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію”, – повідомило джерело телеканалу CNN.

Поки що незрозуміло, будують міст російські війська чи Білорусь. РБ є найближчим міжнародним союзником РФ в протистоянні та наразі приймає російські війська та техніку в межах “військових навчаннях”.

Західні чиновники припускають, що накопичені сили можуть бути використані для вторгнення в Україну з півночі, зокрема, якщо РФ вирішить здійснити атаку на Київ.

Хоча скупчення бронетехніки поблизу мосту не було помічено, російські війська розгорнули передові позиції приблизно в 128 км на схід — і один конвой був зафіксований на дорозі, що веде до цього району.

Згідно з оцінками західної розвідки, президент РФ Путін може почати напад на Україну в будь-який момент, хоча у США досі не вірять, що він прийняв остаточне рішення.

Росія подала низку суперечливих сигналів, зокрема оголосила, що частина її сил буде відступати від українського кордону. Натомість чиновники публічно заявили, що на кордоні немає жодних ознак деескалації.

Окрім цього, численні джерела, знайомі з останніми розвідувальними даними, повідомили CNN, що Росія все ще активно переміщує військові сили ближче до кордону з Україною.