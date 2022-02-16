Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на три джерела.
Супутникові знімки з Maxar і Planet вказують на те, що перша активність зі скупченням техніки тут почалася 10 лютого. Наявність військових у цій зоні підтвердило й Міністерство оборони Білорусі. Згідно з офіційною версією, тут проходили спільні з Росією навчання “Союзна рішучість — 2022”.
Міст через річку Прип’ять на півдні Білорусі, знаходиться за 6 км від кордону і може бути використаний російськими військами, які наразі перебувають у Білорусі, на шляху до Києва.
“Росія будує мости, польові госпіталі, усі види допоміжної інфраструктури. Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію”, – повідомило джерело телеканалу CNN.
Поки що незрозуміло, будують міст російські війська чи Білорусь. РБ є найближчим міжнародним союзником РФ в протистоянні та наразі приймає російські війська та техніку в межах “військових навчаннях”.
Західні чиновники припускають, що накопичені сили можуть бути використані для вторгнення в Україну з півночі, зокрема, якщо РФ вирішить здійснити атаку на Київ.
Хоча скупчення бронетехніки поблизу мосту не було помічено, російські війська розгорнули передові позиції приблизно в 128 км на схід — і один конвой був зафіксований на дорозі, що веде до цього району.
Згідно з оцінками західної розвідки, президент РФ Путін може почати напад на Україну в будь-який момент, хоча у США досі не вірять, що він прийняв остаточне рішення.
Росія подала низку суперечливих сигналів, зокрема оголосила, що частина її сил буде відступати від українського кордону. Натомість чиновники публічно заявили, що на кордоні немає жодних ознак деескалації.
Окрім цього, численні джерела, знайомі з останніми розвідувальними даними, повідомили CNN, що Росія все ще активно переміщує військові сили ближче до кордону з Україною.
- Нагадаємо, Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що сигнали Москви про продовження дипломатичної роботи “дають підстави для обережного оптимізму”.
- Пізніше Єнс Столтенберг заявив, що Кремль нарощує свої сили на кордоні з Україною, а не виводить їх, як про це пишуть російські чиновники та ЗМІ.
- Також Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США не знайшли підтвердження відведенню російських військових з українських кордонів. Наразі їх понад 150 тисяч, і ризик вторгнення триває.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом щодо загрозливої ситуації в Україні з боку Російської Федерації. Лідери “дійшли згоди, що залишається важливе вікно для дипломатії та для того, аби Росія відступила від своїх погроз Україні”.
- Президент США Джо Байден під час годинної телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати відреагують “швидко і рішуче”, якщо Росія зробить подальші кроки до ескалації конфлікту. Натомість Зеленський попросив американського президента якнайшвидше приїхати в Україну.