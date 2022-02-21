У Білому домі спростували слова президента Росії Володимира Путіна стосовно можливого "мораторію" на членство України в Північноатлантичному Альянсі (НАТО). Лідер РФ заявляв, що нібито президент Сполучених Штатів Америки (США) Джозеф Байден надав йому приватні запевнення чи зобов'язання.

Про це повідомляє американське видання CNN. За словами високопоставленого чиновника адміністрації США, Байден не давав Путіну приватних чи публічних запевнень. Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною щодо членства України. “Позиція США щодо членства в НАТО не зазнала жодних змін, а саме вони як і раніше прихильні політиці відкритих дверей для оборонного альянсу”, – заявив представник адміністрації. Також у січні Джо Байден заявляв, що поки приєднання України до блоку залишається малоймовірним. За його словами нашій країні треба працювати у напрямку над демократією, а також рішення залежить від того, “чи будуть основні союзники в країні чи ні”.

Зазначимо, що під час засіданні Ради безпеки РФ Володимир Путін заявив про те, що Україні відмовлять у членстві в НАТО 22 лютого. Зокрема він додав, що для нашої країни “можливий якийсь мораторій”. Сам Путін назвав це “реалізацією планів” Заходу, а не “поступками” для РФ.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки 19 лютого віцепрезидентка США Камала Харріс наголосила, що жодна країна не може диктувати, хто має право на членство, а хто — ні. Оскільки країни-члени блоку приймають рішення колективно на основі принципів, стандартів та умов НАТО.