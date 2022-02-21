Про це повідомляє американське видання CNN.
За словами високопоставленого чиновника адміністрації США, Байден не давав Путіну приватних чи публічних запевнень. Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною щодо членства України.
“Позиція США щодо членства в НАТО не зазнала жодних змін, а саме вони як і раніше прихильні політиці відкритих дверей для оборонного альянсу”, – заявив представник адміністрації.
Також у січні Джо Байден заявляв, що поки приєднання України до блоку залишається малоймовірним. За його словами нашій країні треба працювати у напрямку над демократією, а також рішення залежить від того, “чи будуть основні союзники в країні чи ні”.
Зазначимо, що під час засіданні Ради безпеки РФ Володимир Путін заявив про те, що Україні відмовлять у членстві в НАТО 22 лютого. Зокрема він додав, що для нашої країни “можливий якийсь мораторій”. Сам Путін назвав це “реалізацією планів” Заходу, а не “поступками” для РФ.
Під час Мюнхенської конференції з безпеки 19 лютого віцепрезидентка США Камала Харріс наголосила, що жодна країна не може диктувати, хто має право на членство, а хто — ні. Оскільки країни-члени блоку приймають рішення колективно на основі принципів, стандартів та умов НАТО.
- Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними.
- Проте засідання Ради безпеки РФ могли записати заздалегідь, а не проводити наживо. Причинами такого припущення став годинник міністра оборони Сергія Шойгу, час на якому не збігався з реальним на п’ять годин, та можлива склейка запису.
- Україна звернулася з офіційним запитом до Ради Безпеки ООН стосовно необхідності проведення консультацій через положення Будапештського меморандуму. Наша держава планує перевірити, чи працюють “гарантії безпеки” надані у 1994 році США, Росією та Великою Британією.