Президент США Джо Байден оголосив про другий елемент американської стратегії боротьби з пандемією коронавірусу. Для цього США готові стати арсеналом вакцин проти COVID-19, аби якомога швидше щепити максимальну кількість людей планети.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

На сьогодні США передали та надіслали понад 110 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу в понад 60 країн світу. До цього, місяць тому, президент Байден обіцяв, що США пожертвують щонайменше 80 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.

Більшість вакцин країни отримують від США в рамках всесвітньої ініціативи COVAX.

В кінці серпня США розпочнуть передачу 500 мільйонів доз вакцин Pfizer, які отримають 100 країн.

“Наша мета — збільшити глобальне охоплення вакцинацією проти COVID-19, підготуватися до різких коливань та звернути увагу на вакцинацію медичних працівників й інших груп ризику, а також — допомогти нашим сусідам та решті країн, які не мають можливості забезпечити населення якісними вакцинами. Наша мета — рятувати життя”, – сказано в повідомленні Білого дому.

До слова, Україна, за даними адміністрації Байдена, отримала 2 мільйони доз вакцин проти коронавірусу.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що до кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. За його словами, коштом державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.