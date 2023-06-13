Джерело: Reuters

В понеділок, 12 червня, Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) повідомило, що Кім Чен Ин дав обіцянку в посланні президенту Росії Володимиру Путіну з нагоди національного дня Росії.

Кім Чен Ин закликав до «тіснішої стратегічної співпраці» з Росією, «міцно тримаючись за руку з російським президентом, відповідно до спільного бажання народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни», – йдеться в повідомленні KCNA.

“Ми стурбовані тим, що КНДР планує поставити більше військового обладнання в Росію”, – повідомив речник Державного департаменту США.

Північна Корея намагалася налагодити тісніші стосунки з Кремлем і підтримала Росію після того, як вона вторглася в Україну минулого року.

У березні Сполучені Штати заявили, що мають нову інформацію про те, що Росія активно прагне придбати додаткову зброю у Північної Кореї в обмін на продовольчу допомогу.

У березні Вашингтон наклав санкції на громадянина Словаччини, який, за їх словами, намагався організувати продаж до Росії понад двох десятків видів північнокорейської зброї та боєприпасів, щоб допомогти Росії замінити військову техніку, втрачену під час війни з Україною.