Сполучені Штати сподіваються, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час своїх зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним виступатиме за план припинення війни проти України, який включає повне виведення російських військ.

Про це повідомляє CNN.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі зауважив щодо мирного плану Китаю, який включає принцип поваги до суверенітету всіх країн.

Він закликав Сі “виступити за саме цей важливий ключовий момент, який має включати виведення російських військ із території України відповідно до статуту ООН”. Українські лідери також склали мирний план, “який також ґрунтується на тих же принципах ООН”.

Кірбі пояснив, що війна може закінчитись негайно, якщо Путін виведе війська з України.

Ми стурбовані тим, що натомість Китай повторюватиме заклики до припинення вогню, внаслідок якого російські сили залишаться на суверенній території України”.

Після того як Сі Цзіньпін прибув до Москви 20 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен повторив ці занепокоєння, заявивши, що будь-які плани щодо припинення вогню без виведення російських військ “дозволять Путіну відпочити та переналаштувати свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для Росії час”. Він заявив, що “світ не повинен вводити в оману будь-який тактичний крок Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах”.

20 березня відбулась зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна.

Переговори тривали чотири з половиною години. Очікується, що завтра два лідери проведуть нові офіційні зустрічі.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.