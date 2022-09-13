Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що він стурбований тим, що Росія може спробувати "посилити" конфлікті між Азербайджаном і Вірменією.

Про це повідомляє Reuters.

“Чи намагається Росія якимось чином щось зробити, щоб відвернути увагу від України, це те, що нас завжди хвилює”, — сказав Ентоні Блінкен журналістам. Крім того, він додав, що Росія також може використати свій вплив у регіоні для того, щоб допомогти “врегулювати конфлікт”.

Раніше у своєму дописі в Twitter Ентоні Блінкен наголосив, що США “глибоко стурбовані” повідомлення про відновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном. “Ми закликаємо негайно припинити військові дії. Військового вирішення конфлікту немає”, – написав Блінкен.

Варто зазначити, що Вашингтон закликав обидві сторони конфлікту припинити бойові дії біля кордону двох країн.

Нагадаємо, що 13 вересня у Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що збройні сили Вірменії вчинили масштабні диверсії на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Так, диверсійні групи збройних сил Вірменії мінували райони та шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії на різних напрямках, використовуючи гірський рельєф місцевості та наявні ущелини в темний час доби. Внаслідок невідкладних заходів, вжитих підрозділами, відбувся бій.

Деякі позиції, укриття та опорні пункти азербайджанської армії на території Дашкасанського, Кельбаджарського і Лачинського районів підрозділами збройних сил Вірменії, розташованими в напрямку населених пунктів Басаркечер, Істісу, Гаракільса і Горус, були обстріляні з різних видів зброї, зокрема й мінометами. Як наслідок – втрати серед особового складу, пошкодження військової інфраструктури.

У Міноборони Азербайджану наголосили, що наразі вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок збройних сил Вірменії та недопущення розширення масштабів військового конфлікту.