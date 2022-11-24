Сполучені Шати занепокоєні тим, що Росія може застосувати хімічну зброю проти України, якщо й надалі зазнаватиме поразок на полі бою.

Про це повідомляє Politico.

Представники адміністрації президента США Байдена оцінили, що президент Росії Володимир Путін може спочатку застосувати хімічну зброю в Україні, перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО, якщо його війська продовжуватимуть втрачати позиції.

За словами шести людей, обізнаних у цій справі, занепокоєння виникли на тлі спроб адміністрації забезпечити підготовку союзників до такої події, а також мобілізувати нові ресурси та інвестиції у виробництво систем виявлення хімічних речовин. Серед осіб, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні внутрішні обговорення, були офіційні представники США та Пентагону.

Сполучені Штати не мають жодних розвідданих, щоб припустити, що така атака в Україні є неминучою. Фактично, багато чиновників міноборони США вважають, що бойові дії припиняться протягом зимових місяців, і жодна сторона не зможе захопити багато позицій.

Але у випадку продовження втрат на полі бою або повного розпаду російської армії деякі високопосадовці, які працюють над цим питанням, дійшли висновку, що Кремль може вдатися до застосування хімічної зброї — зокрема тієї, яку США пов’язують з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Така атака включала б хімічні речовини, які легко приховати, що ускладнило б західним країнам звинуватити Москву, сказав один посадовець.

За його словами, Росія може використовувати агенти на фармацевтичній основі, відомі в просторіччі як PBA. Деякі хімічні речовини можуть бути використані для нападу з масовими жертвами, хоча, як відомо, раніше Москва використовувала нервово-паралітичну речовину “Новачок” лише проти однієї або двох осіб одночасно. Однак деякі хімічні речовини можна перетворити на аерозоль або використовувати в боєзапасах, щоб завдати шкоди великій групі людей.

США давно знають, що Росія інвестує у збільшення свого потенціалу щодо хімічної зброї. За словами помічника в Конгресі, цієї осені сенатори були проінформовані про російські запаси хімічної зброї та загрозу в Україні. Але занепокоєння з приводу їх потенційного використання в Україні виникає, оскільки офіційні особи США дедалі більше вірять, що Росія вдасться до нетрадиційних методів війни, якщо продовжить втрачати позиції.

Ця оцінка спонукає адміністрацію Байдена покращити виявлення та підготовку до потенційної хімічної атаки. Цієї осені Пентагон направив групи до країн Східної Європи, щоб оновити їхні збройні сили щодо процедур у разі хімічної або біологічної загрози. Також Сполучені Штати надали Києву хімічне, біологічне та ядерне захисні обладнання у межах мільярдної допомоги на безпеку.

Високопосадовці також наполягають на перегляді підходу США як до підготовки, так і до реагування на потенційні атаки з використанням хімічної зброї. Адміністрація Байдена розробляє плани збільшення інвестицій у виробничі потужності для систем раннього виявлення та носильних технологій, таких як маски. Білий дім також хоче переглянути методи для виявлення кращих розвідданих про можливі запаси хімічної зброї в інших країнах.

США посилили зусилля з відстеження використання Росією нервово-паралітичної речовини “Новачок” після того, як міжнародна спільнота пов’язала його з отруєнням Навального і Сергія Скрипаля, громадянина Великої Британії, який раніше працював офіцером російської розвідки.

Росію також пов’язують із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Вашингтон звинуватив Москву в допомозі сирійському уряду приховати використання ним заборонених токсичних боєзапасів під час громадянської війни.

Експерти та офіційні особи заявили, що відстежувати фармацевтичні агенти та збирати розвідувальні дані про їх розробку, насамперед для наступальних цілей, стає дедалі складніше. Речовини, які використовуються для розробки хімічної зброї, легко приховуються, і їх можна використовувати в законних галузях промисловості, сказав Грегорі Кобленц, директор аспірантської програми біозахисту в Університеті Джорджа Мейсона.

“Наші традиційні методи розвідки, якими ми справді володіємо, як-от супутникові зображення та сигнали розвідки, насправді не настільки корисні, щоб розповісти вам, що відбувається всередині одного з цих основних біологічних об’єктів. Для цього справді потрібен людський інтелект, який дуже важко отримати”, — сказав Кобленц.

Були ознаки того, що Росія може вдатися до нетрадиційної війни. Розвідка США цієї осені показала, що високопосадовці вірили, що Росія може застосувати ядерну зброю в акті відчаю. А в жовтні російські офіційні особи заявили, що Україна готувала операцію під фальшивим прапором, підірвавши “брудну бомбу” на власній території, і привела свої сили в бойову готовність для реагування на потенційну атаку хімічною, біологічною або ядерною зброєю.

Західні лідери відкинули ці заяви, попередивши, що Москва може використати брехливі звинувачення як привід для ескалації конфлікту. Тоді офіційні особи США висловили стурбованість тим, що Росія може сама використати брудну бомбу, зброю, виготовлену з радіоактивних ядерних відходів і звичайної вибухівки, а потім звинуватити в цьому Україну.

Під час кризи офіційні особи США здійснили низку телефонних дзвінків своїм українським і російським колегам, і занепокоєння щодо потенційної загрози брудної бомби “трохи зменшилося”.

Офіційні особи не вірять у ймовірність ядерної чи хімічної атаки. Представники оборонного відомства вважають, що бої сповільняться протягом зимових місяців, коли дощ і бруд ускладнюють пересування танків і бронетехніки, і жодна сторона не досягне значного прогресу на полі бою. Попри важку перемогу Києва у відвоюванні стратегічного південного міста Херсон, вони бачать, що попереду будуть важкі бої за повернення території на східному березі Дніпра, де зосередилися російські війська.

“У них немає військової маси, щоб виграти в найближчій перспективі, за винятком великого розвалу Росії. Це може статися, але тоді ми підемо шляхом ескалації”, — сказав один з чиновників міністерства оборони США.

Однак загроза хімічної зброї серйозно сприймається в адміністрації Байдена, кажуть чиновники.

“Ми завжди знали, що вони мають засоби та можливості для використання цих типів зброї. Наша оцінка залишається незмінною. Ми уважно стежимо за цим конфліктом, але ми не помітили нічого, що змусило б нас змінити нашу позицію”, — сказав один із представників Пентагону.

В останні місяці, не надавши доказів, російські чиновники публічно заявили, що США володіють секретною програмою біологічної зброї. Цього року вперше за майже 25 років Росія скликала слухання, пов’язані з її звинуваченнями згідно з Конвенцією про біологічну зброю, міжнародним договором, підписаним у 1975 році, який забороняє країнам розробляти та використовувати біологічну зброю.

Офіційні особи та експерти кажуть, що це спроба Росії просунути дезінформацію як спосіб дискредитувати США, які продовжують нарощувати підтримку України на полі бою.