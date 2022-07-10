Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у суботу мав більш ніж п'ятигодинні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І стосовно агресії РФ проти України. Під час цих перемовин Блінкен висловив занепокоєння з приводу зближення Пекіна з Москвою.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Обидва дипломати назвали свої перші особисті переговори з жовтня “відвертими”. Спілкування відбулося через день після їхньої участі у зустрічі міністрів закордонних справ G20 на індонезійському острові Балі.

“Я знову поділився з державним радником, що ми стурбовані союзом КНР і Росії “, — розповів Блінкен на пресконференції після переговорів.

Він сказав, що не думає, що Китай поводиться нейтрально, оскільки він підтримує Росію в ООН і “посилює російську пропаганду”.

Блінкен наголосив на відвертості розмови зі збереженням професійності тону. Держсекретар США повідомив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом Володимиром Путіним 13 червня чітко дав зрозуміти, що він підтримує рішення про партнерство з Росією.

Незадовго до вторгнення Росії в Україну 24 лютого Пекін і Москва оголосили про “безмежне” партнерство, хоча офіційні особи США кажуть, що вони не бачили, щоб Китай ухилявся від жорстких санкцій США проти Росії або постачав їй військове обладнання. Китай був попереджений про санкції у відповідь на допомогу Росії.

Відповідаючи на запитання про його відмову вести переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на G20, Блінкен сказав: “Проблема полягає в наступному: ми не бачимо жодних ознак того, що Росія в цей момент готова брати участь у змістовній дипломатії”.

Згідно з заявою, опублікованою МЗС Китаю, під час переговорів Ван обмінявся поглибленими думками щодо “українського питання”, однак подробиці не уточнюються.

Він також сказав Блінкену, що напрямок американсько-китайських відносин знаходиться під загрозою того, що він буде ще більше “збиватися” через проблему зі сприйняттям Китаю Сполученими Штатами.

“Багато людей вважають, що Сполучені Штати страждають від дедалі серйознішого нападу “синофобії”, – цитують слова Вана.

Довідка: Синофобія – це неприязнь, нетерпимість, ненависть і презирство до Китаю, китайців і всього китайського.