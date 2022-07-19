Про це повідомили у Міністерстві оборони США.
Проєкт потенційно коштуватиме 1,3 мільярда доларів. Для цього агентство космічного розвитку США уклало дві угоди.
Команди створять по два літальні апарати із сімома космічними супутниками на кожному. Угоди уклали з L3Harris Technologies, Inc. з Мельбурна, штат Флорида і Northrop Grumman Strategic Space Systems з Редондо-Біч, Каліфорнія.
Міноборони США наголосили, що прототипи системи стеження забезпечать глобальну та постійну індикацію, виявлення, попередження, відстеження та ідентифікацію звичайних і передових ракетних загроз. Зокрема гіперзвукові ракетні системи.
Зазначимо, що Росія заявила про запуск двох гіперзвукових ракет по Україні ще у березні. Тоді американський міністр оборони Остін Ллойд попередив, що Москва змінила тактику введення війни, націлившись на мирних жителів.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки планують обговорити з Південною Кореєю заходи щодо обмеження доходів Росії. Країни мають намір дослідити обмеження ціни на нафту та інші способи, аби притягнути РФ до відповідальності через війну проти України.
- Представники США кажуть, що Іран готовий поставити Росії сотні безпілотників, оскільки свої запаси зброї у РФ вичерпуються.