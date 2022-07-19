Сполучені Штати Америки заявили, що створять супутникову систему для відстеження гіперзвукових ракет. Країна планує запустити її вже у 2025 році.

Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

Проєкт потенційно коштуватиме 1,3 мільярда доларів. Для цього агентство космічного розвитку США уклало дві угоди.

Команди створять по два літальні апарати із сімома космічними супутниками на кожному. Угоди уклали з L3Harris Technologies, Inc. з Мельбурна, штат Флорида і Northrop Grumman Strategic Space Systems з Редондо-Біч, Каліфорнія.

Міноборони США наголосили, що прототипи системи стеження забезпечать глобальну та постійну індикацію, виявлення, попередження, відстеження та ідентифікацію звичайних і передових ракетних загроз. Зокрема гіперзвукові ракетні системи.

Зазначимо, що Росія заявила про запуск двох гіперзвукових ракет по Україні ще у березні. Тоді американський міністр оборони Остін Ллойд попередив, що Москва змінила тактику введення війни, націлившись на мирних жителів.