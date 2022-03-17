Міністерство фінансів та міністерство юстиції США, разом з Австралією, Канадою, Європейською комісією, Німеччиною, Італією, Францією, Японією та Великою Британією домовились про співпрацю щодо переслідування активів російських чиновників та олігархів.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства фінансів США.

Очільниця мінфіну США Дженет Єллен разом з генеральним прокурором США Мерріком Гарландом провели відеоконференцію з представниками згаданих країн щодо початку роботи багатосторонньої цільової групи “Російська еліта, довірені особи та олігархи” (REPO).

Створена цільова група, до якої увійшли представники відповідних міністерств країн, буде використовувати свої законні повноваження задля збору та обміну інформацією щодо окремих російських осіб. На основі цієї інформації проти еліт із РФ буде запроваджено конкретні заходи, серед яких санкції, заморожування активів та кримінальне переслідування.

У мінфіні США зазначили, що їх співпраця з міжнародними партнерами вже має вагомі успіхи. Лише за останні три тижні у різних країнах було затримано декілька суден, котрі належать фізичним чи юридичним особам, які потрапили до санкційного списку. Вартість заарештованих суден сягає сотні мільйонів доларів.

Як зауважила Дженет Єллен, введені санкції вже завдали значного удару по Росії, її керівництву та по всіх, хто підтримав війну проти України.

Меррік Гарланд своєю чергою повідомив, що США вже працюють з міжнародними союзниками, щоб заморозити та арештувати майно, яке належить олігархам із РФ по всьому світу.

“Ми продовжуватимемо працювати разом, аби вжити всіх необхідних заходів проти тих, чиї злочинні дії дозволяють російському уряду продовжувати несправедливу війну проти України”, – наголосив генпрокурор США.

Група “REPO” також обговорила те, як ефективно запроваджувати санкції проти РФ, як допомагати іншим країнам у пошуку та заморожуванні активів підсанкційних росіян, а також як визначити, чи можна конфіскувати ці активи.

Окрім цього група обговорила як можна притягнути до відповідальності посібників та посередників, котрі допомагають переміщувати підсанкційні активи.

Підтримати всі ці міжнародні зусилля допоможе створена мін’юстом США цільова група “KleptoCapture”. Вона буде займатись виявленням випадків ухилення від санкцій та пов’язаного з ними злочинного поводження.

Також мінфін США активізував роботу мережі боротьби з фінансовою злочинністю. Ця мережа повинна поширити попередження для фінустанов про те, наскільки важливо виявляти підозрілі угоди російських еліт, олігархів та їхніх поплічників, щодо нерухомості, предметів розкоші та дорогих активів.

Окрім цього мінфін сьогодні запустить програму винагороди за повернення активів, яка стосується інформації щодо активів, пов’язаних із корупцією іноземних урядів, включаючи уряд РФ.

Міністерство фінансів надасть учасникам групи список із 50 осіб, які є пріоритетними для США.

У списку, зокрема, опинились: Володимир Путін, його довірена особа Олександр Бабаков, керівник ФСБ РФ Олександр Бортніков, начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, керівник “Газпрому” Олексій Міллер, голова держдуми РФ Сергій Наришкін, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, речник Кремля Дмитро Пєсков, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та олігархи Євгеній Пригожин, Аркадій Ротернберг, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Віктор Вексельберг, Олег Дерипаска та ін.