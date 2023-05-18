Адміністрація Байдена надіслала сигнал європейським союзникам, що США дозволять спорядити винищувачі F-16 Україні, зазначили джерела, знайомі з обговореннями. Це відбувається в той момент, коли Білий дім зіштовхується зі зростаючим тиском з боку членів Конгресу та союзників щодо допомоги Україні в отриманні винищувачів на тлі посилення російських повітряних атак.

Джерело: CNN.

Проте посадовим особам адміністрації нічого не відомо про будь-які офіційні запити союзників на експорт F-16, а посадовим особам Державного департаменту, яким зазвичай доручено оформлення документів для затвердження таких передач, не було наказано розпочати роботу.

Декілька європейських країн постачають літаки американського виробництва, включно з Нідерландами, які заявили про готовність експортувати деякі з них в Україну. Але Сполученим Штатам доведеться схвалити цю передачу третій стороні через секретну американську технологію літаків.

Попри те, що США не бажають споряджати свої F-16 Києву, представники Сполучених Штатів повідомили CNN, що адміністрація готова схвалити передачу літаків в Україну, якщо союзники вирішать зробити це з їхніми постачаннями.

В минулі місяці українські високопосадовці активізували свою публічну лобістську кампанію щодо американських F-16, стверджуючи, що вони терміново потрібні їм для захисту від російських ракет і безпілотників.

Очікується, що це питання стане предметом обговорення на наступному саміті НАТО у Вільнюсі, у липні цього року.

Ще одне відкрите питання – де українські пілоти тренуватимуться на F-16. Цього тижня речник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив, що Велика Британія та Нідерланди прагнуть сформувати “міжнародну коаліцію” не лише для закупівлі літаків для України, але й для навчання українських пілотів.

У березні США прийняли двох українських пілотів на військовій базі в Тусоні, штат Арізона, щоб оцінити їхні навички за допомогою авіасимуляторів і розрахувати, скільки часу їм знадобиться, аби навчитися керувати різними військовими літаками США, включаючи F-16. Але на цей момент США не планують розширювати підготовку, повідомив представник оборонного відомства, попри те, що Конгрес виділив кошти в бюджеті на 2023 рік.

Зауважимо, що ініціатива Великої Британії та Нідерландів надати Україні винищувачі F-16 продемонструвала останню лінію розбіжності між західними союзниками, які неодноразово сперечалися щодо надсилання потужної зброї, знову протистоячи Сполученим Штатам та деяким іншим союзникам, які проти надання винищувачів.

Згодом стало відомо, що кілька європейських союзників готові передати Україні винищувачі F-16, однак, зазначалося, що для цього потрібно отримати схвалення від США.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.

Крім того, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.

Вже 17 травня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.