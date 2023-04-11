Філіппіни спільно зі США проводять найбільші військові навчання за десятиліття після того, як Китай здійснив імітацію атак з повітря та моря біля узбережжя Тайваню.

Про це повідомляє Sky News.

Заздалегідь заплановані щорічні навчання Balikatan залучатимуть понад 17 600 військовослужбовців і включатимуть тренування з бойовими стрільбами, запусками ракет, а також “потоплення човна” у водах Південно-Китайського моря та Тайванської протоки.

Маневри триватимуть близько трьох тижнів, до 28 квітня. Одна з цілей навчань – “відпрацювання спільних тактичних прийомів та процедур для завдання морського удару”.

Своєю чергою, американський генерал-майор Ерік Остін зауважив, що навчання забезпечать готовність сторін, що беруть у них участь “спільно реагувати на реальні виклики”. Цього тижня також відбудеться перша за сім років зустріч у Вашингтоні міністрів оборони та глав МЗС США та Філіппін.

За словами офіційних осіб, під час навчань будуть продемонстровані американські військові кораблі, винищувачі, а також ракети Patriot, ракетні установки HIMARS і протитанкові Javelin.

Вашингтон неодноразово попереджав Китай про те, що вважає його дії дедалі більш агресивними у Тайванській протоці.

Зауважимо, нещодавно китайські військові імітували удари по ключових цілях Тайваню. Вони відпрацювали їх під час другого дня навчань навколо острова.