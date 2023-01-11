Сполучені Штати Америки розширюють свої зобов’язання щодо безпеки Японії в космосі, обіцяючи стримувати атаки на супутники країни в межах низки кроків, які оголосять згодом, щоб зміцнити оборону Токіо проти нарощування військової сили Китаю.

Про це повідомляє WSJ.

Ці кроки спрямовані на посилення нової військової стратегії Японії, оприлюдненої минулого місяця, яка знаменує широкий відхід від суворих обмежень, які країна наклала на свої військові операції після Другої світової війни.

Інші кроки включають схвалення рішення Токіо придбати американські крилаті ракети Tomahawk, аби дати Японії можливість вражати цілі на материковому Китаї та в Північній Кореї в разі агресії.

Іншим значущим, хоча й давно запланованим кроком є ​​розміщення до 2025 року прибережного полку морської піхоти США на Окінаві. Цей полк, який налічуватиме до 2200 осіб, буде оснащений протикорабельними ракетами для захисту японських островів.

Про нові заходи США щодо Японії оголосять після консультацій між міністром оборони США Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, міністром закордонних справ Японії Хаясі Йошімасою та міністром оборони Японії Ясуказу Хамадою. Консультації відбулися менш ніж через місяць після публікації нової військової стратегії Японії.

“Це навмисна послідовність”, – зазначив Крістофер Джонстон з Центру стратегічних і міжнародних досліджень і колишній посадовець Ради національної безпеки та Міністерства оборони США, відповідальний за політику щодо Японії. “Це сигналізує майже про інтеграцію наших стратегій. Це дійсно поєднання спільних зусиль”.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має відвідати Вашингтон вже цього тижня для зустрічі з президентом Байденом у п’ятницю, щоб акцентувати тісний союз між країнами.

США та Японія також оголосить про активізацію навчань на Південно-Західних островах Японії, повідомили офіційні особи.

Зауважимо, нещодавно Японія оприлюднила новий план національної безпеки, який свідчить про найбільше нарощування військової сили країни з часів Другої світової війни, подвоєння витрат на оборону та відхід від її пацифістської конституції на тлі зростання загроз з боку регіональних суперників.