Про це повідомили на сайті Білого дому.

Сторони домовились призупинити тарифи на п’ять років.

“Ця зустріч розпочалася з прориву в області авіації… Це дійсно відкриває новий розділ в наших відносинах, тому що після 17 років дискусій ми переходимо від судових позовів до співпраці у сфері авіації”, – висловилася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

🇪🇺🇺🇸 Dear @POTUS Joe Biden, what an honour and pleasure to welcome you in Brussels.

This first visit overseas shows your attachment to Europe.

We are friends, we are allies. And we're looking forward to working together. pic.twitter.com/MtcyW8hcog

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2021