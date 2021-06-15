США та Європейський союз зуміли домовитися в давній дискусії щодо субсидування авіаконцернів Boeing - Airbus. Домовитись не вдавалося впродовж 17 років.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Сторони домовились призупинити тарифи на п’ять років.

“Ця зустріч розпочалася з прориву в області авіації… Це дійсно відкриває новий розділ в наших відносинах, тому що після 17 років дискусій ми переходимо від судових позовів до співпраці у сфері авіації”, – висловилася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

🇪🇺🇺🇸 Dear @POTUS Joe Biden, what an honour and pleasure to welcome you in Brussels. This first visit overseas shows your attachment to Europe. We are friends, we are allies. And we're looking forward to working together. pic.twitter.com/MtcyW8hcog — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2021

У відповідь торговельна представниця США Кетрін Тай сказала:

“Сьогоднішнє оголошення усуває давній торговий подразник у відносинах між США та Європою”.

Сторони домовились про те, що на певних умовах на п’ять років призупинять податки відносно Європи. Їх було санкціоновано Всесвітньою торговою організацією за несправедливі субсидії для компанії Airbus, як основного конкурента Boeing.

До цього в США казали, що субсидування європейського виробника літаків Airbus, що здійснюється ЄС і країнами-членами Євросоюзу, заважає реалізації товарів американської компанії Boeing.

Сполучені Штати наголошували, що субсидії ЄС для Airbus протягом десятиліть завдавали величезної шкоди їх економіці, і вони неодноразово намагалися вплинути на ЄС з метою припинення надання пільг Airbus. Проте ЄС, за інформацією США, постійно уникав серйозних дискусій з цього приводу.