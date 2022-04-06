Дві доньки президента Росії Володимира Путіна можуть бути внесені до санкційного списку Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Відповідне рішення можуть оголосити вже цього тижня.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Видання, посилаючись на дипломатів, наближених до Євросоюзу, пише, що саме ЄС став ініціатором запровадження персональних санкцій проти доньок Володимира Путіна.

Очікується також, що про санкції щодо дочок президента РФ вже цього тижня оголосить адміністрація президента США Джо Байдена.

Відомо, що країни Євросоюзу повинні остаточно схвалити новий пакет антиросійських санкцій, які включатимуть заборону на імпорт вугілля з РФ, обмеження для російських кораблів та автоперевізників, нові санкції проти олігархів та блокування експорту окремих високотехнологічних машин.

Варто зазначити, що російський президент не говорить публічно про свою сім’ю. Відомо, що у нього є дві доньки від колишньої дружини Людмили.

Про життя доньок Путіна відомо небагато, адже він ретельно приховує інформацію щодо них. Не всі росіяни навіть знають, як виглядають доньки їхнього президента. Водночас за даними ЗМІ, доньок Путіна звуть Марія Воронцова та Катерина Тихонова.

Невідомо також, чи є у Володимира Путіна інші діти. У 2013 році він розлучився з дружиною Людмилою та більше не мав офіційних стосунків з іншими жінками.