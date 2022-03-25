Про це йдеться у повідомленні американського телеканалу CNN.
Комісія, до складу якої увійдуть представники Білого дому та Єврокомісії, будуть займатись пошуком альтернативних поставок скрапленого газу та зменшенням загального попиту на природний газ із країни-агресора Росії.
Зокрема США працюватимуть над тим, щоб доставити у Європу щонайменше 15 млрд кубометрів скрапленого природного газу у 2022 році разом з іншими країнами.
Окрім цього спецгрупа працюватиме над скороченням викидів парникових газів шляхом скорочення викидів метану та використання природних джерел енергії.
- Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін доручив перевести усі контракти “Газпрому” на постачання газу до Європи у рублі. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк назвав цей крок другим до провокування ескалації з Європою.
- Раніше п’ятий Президент України та лідер політичної партії “Європейська Солідарність” звернувся до держав Перської затоки з проханням збільшити експорт нафти на світовий ринок, щоб у такий спосіб зменшити залежність держав від російського “чорного золота”.