Президент Сполучених Штатів Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про створення спільної робочої групи, яка повинна зменшити залежність Європи від російських нафти та газу.

Про це йдеться у повідомленні американського телеканалу CNN.

Комісія, до складу якої увійдуть представники Білого дому та Єврокомісії, будуть займатись пошуком альтернативних поставок скрапленого газу та зменшенням загального попиту на природний газ із країни-агресора Росії.

Зокрема США працюватимуть над тим, щоб доставити у Європу щонайменше 15 млрд кубометрів скрапленого природного газу у 2022 році разом з іншими країнами.

Окрім цього спецгрупа працюватиме над скороченням викидів парникових газів шляхом скорочення викидів метану та використання природних джерел енергії.