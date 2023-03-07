Про це йдеться на офіційному сайті Державного департаменту США.
Повідомляється, що посол Джеймс О’Брайен і заступник генерального директора та головного спеціаліста з питань торговельного правозастосування Європейської комісії Деніс Редонне обговорили з представництвами провідних діамантових виробників важливість введеня діамантової галузі до майбутнього санкійного списку.
Наголошено, що відповідні заходи стосуватимуться й полірованих діамантів, про що вже зазначалося у попередній заяві лідерів G7.
“Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі алмазами, і дискусія була зосереджена на найбільш ефективних і впливових способах порушити цей потік доходів. Сполучені Штати та Європейський Союз залишаються відданими нав’язуванню економічних наслідків для Росії за її неспровоковану війну в Україні”, — пояснюють у пресслужбі Держдепу.
- До санкційного списку США потрапили дві канадські фірми. Причиною стала військова підтримка Росії у війні проти України.
- За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та G7, щоб забезпечити важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.