США планують взяти участь у спільних військових навчаннях з Індією поряд зі спірним кордоном з Китаєм.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що навчання відбудуться в середині жовтня в Аулі в індійському штаті Уттаракханд і будуть зосереджені на висотній бойовій підготовці. Варто зауважити, що Аулі знаходиться за 95 кілометрів від Лінії фактичного контролю (ЛФК), де приблизно проходить спірний кордон між Індією та Китаєм. Навчання відбуватимуться у межах 18-го випуску щорічних спільних навчань.

Навчання пройдуть у рамках 18-го випуску щорічних спільних навчань, відомих як Військова практика.

У коментарі CNN представник Міністерства оборони США сказав, що партнерство з Індією було “одним із найважливіших елементів нашого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону”.

“Один із важливих елементів цих ширших зусиль включає навчання та навчальні заходи, і Військова практика – одне з таких щорічних двосторонніх навчань, призначених для покращення оперативної сумісності та підвищення наших відповідних можливостей для вирішення низки проблем регіональної безпеки”, – сказав представник.

ДОВІДКА. Лінія фактичного контролю – це нечітко визначений де-факто кордон між Індією та Китаєм, який виник внаслідок китайсько-індійської війни 1962 року. Її точне розташування розмите, тому між Китаєм та Індією досі точаться суперечки. Будь-які військові провокації між Індією та Китаєм можуть мати тяжкі наслідки, оскільки ці країни мають ядерну зброю.