Президент США Джо Байден анонсував перемовини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо "жорсткої та невиправданої" війни РФ проти України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Перемовини між лідерами США та Індії повинні відбутись 24 травня на полях саміту Quad, який проходить у Токіо.

Виступаючи перед журналістами Джо Байден заявив, що війна впливає на весь глобальний світовий порядок.

“США та Індія мають намір продовжувати тісні консультації про те, як пом’якшити ці негативні наслідки”, – наголосив американський лідер.

Він додав, що їхні країни “можуть та будуть” разом робити багато справ. Байден наголосив, що націлений на те, аби “американсько-індійське партнерство стало найтіснішим на Землі”.

Варто зауважити, що Індія – єдиний учасник саміту Quad (його учасниками є чотири країни – Японія, США, Австралія та Індія – ред.), який не засудив агресію Росії та не запровадив санкцій проти РФ.

Коли Джо Байден завершив виступ, почався брифінг Нарендри Моді, однак під час своєї промови індійський прем’єр не згадав про війну в Україні.

Після виступів Байден та Моді затримались на деякий час перед ЗМІ, аби ті зробили їхні фото. Лідери США та Індії мовчали, та журналісти почали вигукувати питання щодо Росії.

Зокрема у Байдена запитали, чи буде він підштовхувати Моді до більш жорсткої позиції щодо Москви та чи просив президент США аби Індія відмовилась від російської нафти.

На ці запитання Байден не відповів, а лише подивився на Моді, заявивши: “Ласкаво просимо до американської преси”.