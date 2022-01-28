Про це повідомляє LBTV у YouTube.

“Мені здається, що більшість народу, побачивши, що три-чотири-п’ять точних дат вже минуло, зрозуміли, що це вже просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальної причини, чому Сполучені Штати так роблять, але точно це не працює на користь економіки України. Сьогодні мер Маріуполя, який там поряд, каже: немає ніякої тут загрози. Але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це не правильно. Ми спілкуємось по дипломатичним каналам, пан Кулеба, як міністр закордонних справ, неодноразово підіймає це питання,тому що не по-дружньому”, – зазначив Арахамія.

На запитання, про кого конкретно він говорить, Арахамія відповів: “Я про США та інші країни, які намагаються сіяти паніку”.

Також глава фракції “Слуга народу” зазначив що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення – це були дані розвідки.