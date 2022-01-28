Про це повідомляє LBTV у YouTube.
“Мені здається, що більшість народу, побачивши, що три-чотири-п’ять точних дат вже минуло, зрозуміли, що це вже просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальної причини, чому Сполучені Штати так роблять, але точно це не працює на користь економіки України. Сьогодні мер Маріуполя, який там поряд, каже: немає ніякої тут загрози. Але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це не правильно. Ми спілкуємось по дипломатичним каналам, пан Кулеба, як міністр закордонних справ, неодноразово підіймає це питання,тому що не по-дружньому”, – зазначив Арахамія.
На запитання, про кого конкретно він говорить, Арахамія відповів: “Я про США та інші країни, які намагаються сіяти паніку”.
Також глава фракції “Слуга народу” зазначив що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення – це були дані розвідки.
“Якщо ви згадаєте, як це було весною, більшість сигналів, які надходили, то там дійсно була ескалація. Інформація надходила за допомогою закритих каналів зв’язку, через передачу розвідданих. Тобто все виглядало більш суворо. Розвідка показувала скупчення військ, і в ЗМІ це не дуже активно просувалось, лише потім кілька статей з’явилося. Перші два тижні, коли це дійсно відбувалося, то була суто військова комунікація. І правильно, що так було.А зараз все що ми дізнаємось до того як розвідданні в загалі приходять, вони вже оприлюднені у The New York Times або в CNN. Тому мені здається, що це в першу чергу публічна інформація, а не військова”, – сказав він.
- Нагадаємо, що президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін вдереться в Україну, але “повномасштабної війни” не захоче. Американський лідер попередив Росію про небачені раніше санкції.
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- Попри те, що США та Європа продовжують вести перемовини з Росією, Захід не може розглядати вимоги Москви щодо гарантій безпеки, поки РФ збирає війська біля українського кордону та планує військові навчання у Білорусі.