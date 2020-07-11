Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) та Японія вирішили разом освоювати Місяць.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Так, під час віртуальної зустрічі 9 липня адміністратор NASA Джим Бріденстайн і міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії (MEXT) Коїті Хагіуда підписали Спільну декларацію про наміри (JEDI).

Сторони співпрацюватимуть в рамках американської місячної програми “Артеміда”. Планується, що Японії буде брати участь в створенні навколомісячної станції (Місячна орбітальна платформа-шлюз, Lunar Orbital Platform-Gateway, LOP-G, або Gateway) і в освоєнні поверхні Місяця.

Крім того, очікується, що NASA до 2024 року висадить на Місяць першу жінку і наступного астронавта, а також до 2028 року проведе стійке дослідження поверхні Місяця.

Зазначається, що отримані завдяки е тому співробітництву знання допоможуть в здійсненні місії по відправці людини на Марс.