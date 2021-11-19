США та Китай домовилися "відкрити канали зв'язку" між військовим керівництвом двох країн, аби налагодити переговори хоча б в таких сферах, як кібербезпека, космос та ядерне озброєння.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

За інформацією інсайдерів, чиновники з Пекіну та Вашингтону погодилися налагодити процес переговорів між військовим керівництвом. Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час саміту з Байденом погодився підтримати такі дискусії.

Як саме відбуватимуться переговори та чи вдасться реалізувати цю ідею – невідомо. Поки що Білий дім намагається розробити відповідну стратегію. Зокрема, потрібно розробити стратегії щодо поведінки та очікувань країн в таких сферах, як кібербезпека, космічна та ядерна зброя. Один з інсайдерів розповів, що це не буде такий же формат переговорів, як був між США та Радянським Союзом.

Якщо відновити переговори між військовими вдасться, це стане “ще однією ознакою розморожування зв’язків між двома найбільшими економіками світу”.

Важливо, що очільник Пентагону Ллойд Остін досі не розмовляв зі своїм колегою в міністерстві оборони Китаю. Адміністрація Байдена досі обережно ставилася до відновлення попередніх форматів переговорів.

Напередодні у міністерстві оборони США (Пентагон) зробили припущення, що до кінця десятиріччя Китай збільшить свій ядерний арсенал щонайменше до 1 тисячі боєголовок. Самі США, згідно з даними проєкту ядерної інформації Федерації американських учених, мають 3800 боєголовок (з них 1800 – розгорнуті).