Сполучені Штати та Китай на кліматичному саміті Організації Об’єднаних Націй оголосили про співпрацю з метою уповільнити глобальне потепління протягом цього десятиліття.

Про це пише видання The Washington Post.

Два найбільших у світі джерела викидів парникових газів заявили, що вживуть “посилених кліматичних заходів” для досягнення центральних цілей Паризької кліматичної угоди 2015 року — обмеження потепління до “значно нижче” 2 градусів Цельсія понад доіндустріальний рівень, і, якщо можливо, не вище 1,5 градусів Цельсія.

Щоб спробувати утримати ці температурні межі “в межах досяжності”, китайські та американські лідери домовилися спільно стимулювати екологічно чисту енергію, боротися з вирубкою лісів і обмежувати викиди метану, потужного парникового газу.

Спеціальний посланець Китаю з питань клімату Се Чженьхуа сказав, що як наддержави, обидві країни мають особливе зобов’язання працювати разом над тим, щоб світ залишався мирним та стійким місцем.

“Нам потрібно мислити масштабно і бути відповідальними”, – сказав Се, додавши: “Ми обидва бачимо, що проблема зміни клімату є екзистенційною та серйозною”. Він визнав, що “обидві сторони визнають, що існує розрив між нинішніми зусиллями та цілями Паризької угоди”.

Спільна декларація стала результатом майже трьох десятків переговорних сесій протягом року. Хоча багато з цих зустрічей були віртуальними, американські та китайські дипломати також провели віч-на-віч переговори у Китаї, Лондоні та під час саміту в Глазго.

“Це виклик, який виходить за межі політики”, — написав у Twitter головний представник ЄС з питань клімату Франс Тіммерманс.

На частку Китаю та США близько 40% атмосферних викидів у світі.