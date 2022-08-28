Про це повідомляє Welt am Sonntag.
Москва перебуває в процесі відновлення баз радянських часів і розміщення там нової, найсучаснішої зброї, як-от гіперзвукові ракети. Китай також виявляє зростаючий інтерес до Арктики.
“Ми бачимо значне посилення російської військової присутності в Арктиці “, – наголосив Столтенберг.
На його переконання, Арктика має “важливе стратегічне значення” для НАТО. Район Північного полюса є “вирішальною сполучною ланкою між Північною Америкою та Європою”, а також одночасно представляє найкоротший маршрут між Північною Америкою та РФ. Крім того, Арктика набуває все більшого значення для судноплавства на тлі глобального потепління та танення льодів.
Так, Альянс “вже інвестує в морські розвідувальні літаки, щоб отримати чітке уявлення про те, що відбувається на крайній Півночі”, і продовжить нарощувати ці зусилля.
26 серпня адміністрація США 26 серпня заявила, що вперше призначить спецпредставника з Арктики, який представлятиме американські інтереси та вживатиме зусиль для поглиблення співпраці в цьому регіоні з союзниками та партнерами. Заснування цієї посади ще має схвалити Сенат.
- США збільшать виробництво ракетних систем HIMARS та високоточних снарядів GMLRS до них, аби перш за все, допомогти Україні.
- На думку посла Польщі у Києві Бартоша Ціхоцького, якби Україна раніше отримала потужне озброєння, таке як американські системи HIMARS, то трагедії у Маріуполі, місті, яке зруйнували та окупували росіяни, могло б і не бути.
- Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони РФ.
- ЗС Китаю привели у бойову готовність як відповідь на активність у Тайваньській протоці. Двоє американських кораблів пройшли біля Тайваню.