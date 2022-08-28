Генеральний секретар НАТО заявив, що зважаючи на посилення військової активності РФ в арктичному регіоні, США спільно з Альянсом планують активізуватися там.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Москва перебуває в процесі відновлення баз радянських часів і розміщення там нової, найсучаснішої зброї, як-от гіперзвукові ракети. Китай також виявляє зростаючий інтерес до Арктики.

“Ми бачимо значне посилення російської військової присутності в Арктиці “, – наголосив Столтенберг.

На його переконання, Арктика має “важливе стратегічне значення” для НАТО. Район Північного полюса є “вирішальною сполучною ланкою між Північною Америкою та Європою”, а також одночасно представляє найкоротший маршрут між Північною Америкою та РФ. Крім того, Арктика набуває все більшого значення для судноплавства на тлі глобального потепління та танення льодів.

Так, Альянс “вже інвестує в морські розвідувальні літаки, щоб отримати чітке уявлення про те, що відбувається на крайній Півночі”, і продовжить нарощувати ці зусилля.

26 серпня адміністрація США 26 серпня заявила, що вперше призначить спецпредставника з Арктики, який представлятиме американські інтереси та вживатиме зусиль для поглиблення співпраці в цьому регіоні з союзниками та партнерами. Заснування цієї посади ще має схвалити Сенат.