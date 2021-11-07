США і НАТО повинні протистояти домінуванню Росії в Чорному морі, збільшивши кількість спільних навчань із союзниками та Україною.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

США визнають, що необхідно більше сфокусуватися на свавіллі Володимира Путіна та імперських амбіціях стосовно країн колишнього Радянського Союзу. Війна в Грузії 2008 року та анексія Криму у 2014 році лишили ці дві країни віч-на-віч проти агресора, з мінімальною підтримкою від інших держав.

Масована мобілізація військ Росії вздовж східного кордону України цієї весни продемонструвала обмежені можливості для стримування майбутньої агресії в регіоні. США повинні докласти відчутних зусиль, щоб конкурувати з Росією в Чорному морі.

Чотири американські есмінці (DDG), які базуються на Rota, оновлюють корпуси з найновішим набором бойової системи AEGIS (Aegis Combat System – удосконалена система управління та контролю зброєю, яка використовує потужні комп’ютери та радари), щоб забезпечити найбільш ефективні рішення для операцій у Чорному морі.

Адмірал Роберт Берк, старший військово-морський офіцер Європейського театру бойових дій, стверджує, що були вжиті дії, щоб у разі критичної ситуації реакція Сполучених Штатів та союзників була своєчасною та адекватною.

Можливо, вереснева зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським і візити міністра оборони США Ллойда Остіна підвищують видимість прихильності до України. Однак для зміцнення цієї позиції потрібно зробити більше.

Сполучені Штати планують здійснювати спільні морські навчання у Чорноморському басейні з Україною та союзниками НАТО, аби значно знизити домінацію Росії в регіоні. У зміцненні позицій в акваторії Чорного моря США також підтримують Румунію.

Операції, що демонструють високоякісні бойові дії та взаємопідтримку, підносять звичайну присутність до надійного стримування агресора.