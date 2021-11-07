Про це повідомляє американське видання The Hill.
США визнають, що необхідно більше сфокусуватися на свавіллі Володимира Путіна та імперських амбіціях стосовно країн колишнього Радянського Союзу. Війна в Грузії 2008 року та анексія Криму у 2014 році лишили ці дві країни віч-на-віч проти агресора, з мінімальною підтримкою від інших держав.
Масована мобілізація військ Росії вздовж східного кордону України цієї весни продемонструвала обмежені можливості для стримування майбутньої агресії в регіоні. США повинні докласти відчутних зусиль, щоб конкурувати з Росією в Чорному морі.
Чотири американські есмінці (DDG), які базуються на Rota, оновлюють корпуси з найновішим набором бойової системи AEGIS (Aegis Combat System – удосконалена система управління та контролю зброєю, яка використовує потужні комп’ютери та радари), щоб забезпечити найбільш ефективні рішення для операцій у Чорному морі.
Адмірал Роберт Берк, старший військово-морський офіцер Європейського театру бойових дій, стверджує, що були вжиті дії, щоб у разі критичної ситуації реакція Сполучених Штатів та союзників була своєчасною та адекватною.
Можливо, вереснева зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським і візити міністра оборони США Ллойда Остіна підвищують видимість прихильності до України. Однак для зміцнення цієї позиції потрібно зробити більше.
Сполучені Штати планують здійснювати спільні морські навчання у Чорноморському басейні з Україною та союзниками НАТО, аби значно знизити домінацію Росії в регіоні. У зміцненні позицій в акваторії Чорного моря США також підтримують Румунію.
Операції, що демонструють високоякісні бойові дії та взаємопідтримку, підносять звичайну присутність до надійного стримування агресора.
- Нагадаємо, 1 листопада флагманський корабель Шостого флоту ВМС США USS MountWhitney вирушив до Чорного моря.
- Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець Porter класу Arleigh Burke ВМС США прямує в українські води Чорного моря.