США та НАТО 1 травня розпочали формальний вивід військ з Афганістану. Їх війська були в країні протягом майже 20 років.

Про це повідомляє ВВС.

Вивід військ триватиме з 1 травня до 11 вересня. В цей час афганські безпекові сили знаходяться в стані підвищеної готовності до нападів з боку талібів, які обіцяли ескалацію конфлікту після 1 травня.

Таліби заявили, що домовлялися про те, що американських військових не буде в Афганістані до 1 травня. Вони кажуть, що тепер не зв’язані ніякими угодами й погрожують атаками на міжнародні війська.

Після заяви президента США Джо Байдена про те, що військових виведуть до 11 вересня, Талібан назвав це “порушенням угоди” та заявив, що тепер вправі на власний розсуд реагувати на дії “окупаційних сил”. Бойовики Талібану підтвердили, що чекатимуть наказів від лідерів, перш ніж розпочинати атаку.

Генерал армії США Скот Міллер закликав представників Талібану бути розсудливими та не нападати на американських військових. Він сказав про це після обстрілу аеродрому в Кандагарі, хоча таліби не брали на себе відповідальність.

“Не робіть помилки, у нас є військові засоби, щоб рішуче відреагувати на будь-які напади на коаліцію, і військові засоби для підтримки (афганських) сил безпеки”, – сказав генерал.

Наразі сили США проводять інвентаризацію. Їм потрібно вирішити, що відправити назад в США, що продати на ринках Афганістану, що викинути чи знищити.