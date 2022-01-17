Сполучені Штати та Організація Північноатлантичного договору підтримують принципи про вільний вибір кожної країни на власні альянси.

Про це нас інформує Посольство США в Україні.

На переговорах Росія-НАТО в Брюсселі представниця Сполучених Штатів Америки з Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Венді Шерман відкинула вимоги Російської Федерації про суверенітет.

Так вона вкотре підтвердила основоположні принципи міжнародної системи та європейської безпеки.

“Цього тижня, Сполучені Штати та наші союзники по НАТО разом виступили на підтримку основних принципів: усі країни мають вільно обирати власні альянси. Суверенітет і територіальна цілісність є священними”, – заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман.