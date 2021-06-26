США та Німеччина домовляються про допомогу Україні після запуску «Північного потіку-2»

Про це пише агентство Bloomberg.
За даними джерел, домовленості щодо України підготують до візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона. Йдеться про можливу компенсацію Україні транзитних зборів та укріплення інфраструктури.
Зазначається, що Німеччина може взяти на себе зобов’язання підтримати план “Трьох морів” для розвитку східноєвропейського співробітництва у сфері енергетики й транспорту.
Попередні обговорення щодо цієї угоди провадять Державний департамент США та Міністерство закордонних справ Німеччини.
У рамках обговорень сторони також вивчають шляхи посилення стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій. Вони хочуть укласти угоду для послаблення геополітичного зиску Москви після завершення будівництва газопроводу.
За даними видання, Німеччина заявила про готовність вступити в перемовини з Росією щодо подовження транзитних квот для України, аби збільшити термін контракту на транспортування російського газу через Україну.
Кожна зі сторін має власний проєкт з пропозиціями. Наразі перемовини тривають.
“Північний потік-2” і зняття санкцій: що відомо?
Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.
Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.
Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.
У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.
У березні цього року віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Європа не потребує німецько-російського газопроводу “Північний потік-2”.
Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.
Проте днями стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкту Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.
“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.
Натомість Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.
Маттіас Варніг підтвердив, що США дійсно відмовилися від санкцій щодо компанії-оператора.
У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.
20 травня 14 сенаторів-республіканців внесли законопроєкт, який передбачає відновлення санкцій проти суб’єктів, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік-2”.
- Верховна Рада України затвердила звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом санкцій проти “Північного потоку-2”. Зокрема, нардепи закликали до застосування блокувальних санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проєкту, у тому числі “Nord Stream AG”.