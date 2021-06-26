США та Німеччина домовляються про допомогу Україні після запуску «Північного потіку-2»

Сполучені Штати та Німеччина хочуть дійти згоди щодо шляхів допомоги Україні через запуск газопроводу "Північний потік-2" та стримування Росії за допомогою санкцій. Свої дії щодо цього країни хочуть узгодити до серпня.

Про це пише агентство Bloomberg.

За даними джерел, домовленості щодо України підготують до візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона. Йдеться про можливу компенсацію Україні транзитних зборів та укріплення інфраструктури.

Зазначається, що Німеччина може взяти на себе зобов’язання підтримати план “Трьох морів” для розвитку східноєвропейського співробітництва у сфері енергетики й транспорту.

Попередні обговорення щодо цієї угоди провадять Державний департамент США та Міністерство закордонних справ Німеччини.

У рамках обговорень сторони також вивчають шляхи посилення стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій. Вони хочуть укласти угоду для послаблення геополітичного зиску Москви після завершення будівництва газопроводу.

За даними видання, Німеччина заявила про готовність вступити в перемовини з Росією щодо подовження транзитних квот для України, аби збільшити термін контракту на транспортування російського газу через Україну.

Кожна зі сторін має власний проєкт з пропозиціями. Наразі перемовини тривають.