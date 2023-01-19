Міністр оборони США Ллойд Остін 19 січня відвідає Німеччину і зустрінеться з новим міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом за день до проведення зустрічі у форматі Рамштайн, аби змусити Берлін надати Україні танки.

Про це повідомляє Reuters.

Українська влада останнім часом наполегливо закликає західних союзників надати важкі танки, щоб отримати перевагу у боротьбі з російським вторгненням.

Зустріч на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині була оцінена як шанс надати зброю, щоб змінити імпульс війни у ​​2023 році.

Але щоб Захід відправив танки, Вашингтону доведеться вирішити протистояння з Берліном, який поки що відмовлявся від дозволу країнам відправити свої танки Leopard 2.

Сполучені Штати і багато західних союзників кажуть, що Leopards, які Німеччина виготовляла тисячами під час холодної війни та експортувала своїм союзникам, є єдиним придатним варіантом, доступним у достатньо великій кількості.

Джерело в німецькому уряді заявило, що Берлін зніме свої заперечення, якщо Вашингтон надішле Україні свої власні танки Abrams. Однак офіційні особи США кажуть, що Abrams не підходить для України, оскільки він працює на турбінних двигунах, які споживають занадто багато палива для напруженої логістичної системи Києва, щоб підтримувати їх на фронті.

Польща та Фінляндія вже заявили, що відправлять Leopards, якщо Німеччина зніме своє вето, інші країни також заявили, що готові це зробити. Велика Британія посилила тиск, порушивши табу на важкі танки минулого тижня, запропонувавши ескадрилью зі свого флоту Challenger 2, хоча їх доступно набагато менше, ніж Leopards.

Колін Кал, головний політичний радник Пентагону, заявив у середу, що танки Abrams навряд чи будуть включені в наступний пакет військової допомоги Вашингтона на 2 мільярди доларів, який включатиме бронетехніку Stryker.

Цього тижня Німеччина обрала нового міністра оборони Бориса Пісторіуса і рішення щодо танків є першим пунктом його порядку денного.

Україна, яка в основному покладалася на варіанти танків радянської епохи Т-72, ​​каже, що нові танки дадуть її військам мобільну вогневу міць, щоб витіснити російські війська у вирішальних боях.

Західні танки мають ефективнішу броню та кращі гармати, ніж аналоги радянських часів, які були знищені сотнями з обох сторін за 11 місяців війни в Україні.