Сполучені Штати і Південна Корея провели спільні повітряні навчання за участю американських стратегічних бомбардувальників через день після того, як Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Hwasong-15.

Про це інформує Reuters.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що навчання, під час яких південнокорейські винищувачі F-35A, F-15K і американські F-16 супроводжували американські бомбардувальники B-1B, продемонстрували обороноздатність і готовність союзників.

“Навчання зміцнили об’єднані операційні можливості підтвердили непохитну відданість Сполучених Штатів обороні Корейського півострова та здійсненню розширеного стримування”, – йдеться в заяві військових.

Крім того, японська телекомпанія Fuji News Network повідомила, що Японія та Сполучені Штати також, ймовірно, проведуть спільні військово-повітряні навчання.

Зазначено, що державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що країна провела “навчання з раптового запуску” в суботу, 18 лютого, як “фактичний доказ” своїєї готовності “до потужної контратаки” проти ворожих сил.

Суботній запуск ракети відбувся після того, як Пхеньян пригрозив у п’ятницю, 17 лютого, “безпрецедентно наполегливою, сильною” відповіддю, оскільки Південна Корея та Сполучені Штати готуються до щорічних військових навчань в рамках зусиль, спрямованих на захист від ядерних та ракетних загроз з боку Північної Кореї.

Також додається, що Північна Корея, яка має ядерну зброю, минулого року випустила безпрецедентну кількість ракет, у тому числі міжконтинентальних балістичних (МБР), здатних вразити будь-яку точку Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив, що суботній запуск “чітко” свідчить про намір Північної Кореї здійснити додаткові провокації. Програми Північної Кореї з балістичних ракет і ядерної зброї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, але Пхеньян каже, що розробка зброї необхідна для протидії “ворожій політиці” Вашингтона та його союзників.