Між Південною Кореєю та США стартували спільні військові навчання – "Щит свободи Ульчі". Тренування будуть наймасштабніші з 2017 року.

Пре це повідомило Reuters.

Навчання вирішили провести через ймовірні випробування зброї Північною Кореєю. Завершення тренувань заплановано 1 вересня.

Цьому передувала обіцянка нового президента Південної Кореї Юн Сок Йоль стосовно нормалізації спільних навчань. Він наголосив на тому, щоб збільшити стримування КНДР.

Під час тренування військові та цивільні покликані підвищити готовність країни до змін всередині. Це стосується можливості війни зі зростанням кіберзагроз.

“Підтримка миру на Корейському півострові заснована на нашій безумовній системі безпеки”, – сказав Юн.

Північна Корея запустила дві крилаті ракети минулого тижня. Це сталося після оголошення про підготовку навчань. Раніше їх не проводили через політику минулого корейського президента та пандемію.