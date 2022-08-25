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США та РФ обмінялись звинуваченнями через ймовірні судилища над українськими військовополоненими у Маріуполі – CNN

Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні судилищ над українськими військовополоненими, щоб "відвести відповідальність від агресивної війни Путіна". У Кремлі, у відповідь, звинуватили Вашингтон у тому, що він "боїться оприлюднити докази злочинів учасників "Азову"".

Четвер, 25 серпня 2022, 12:27
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Про це повідомляє CNN.

24 серпня у Державному департаменті США заявили, що Кремль використовує судові процеси щодо військовополонених українців як спробу “відвести від відповідальності за агресивну війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські війська вчинили в Україні”.

У Держдепі США також додали, що рішуче засуджують “заплановані показові процеси” і додали, що це – нелегітимне знущання з правосуддя.

“Усі військовослужбовці Збройних сил України, зокрема українські та іноземні добровольці, які входять до складу збройних сил, мають право на статус військовополоненого, якщо вони потрапили в полон, і їм повинні надаватися відповідні до цього статусу поводження та захист, відповідно до Женевських конвенцій”, заявили у Держдепартаменті.

25 серпня у Кремлі прокоментували звинувачення Держдепу, заявивши, що вони начебто безпідставні.

Москва наполягає, що судилище над українськими військовополоненими бійцями – це “притягнення до відповідальності військових злочинців, зокрема нацистів полку “Азов””.

У РФ також звинуватили США у тому, що вони “явно бояться оприлюднити докази нелюдських дій, вчинених членами цієї терористичної організації”, додавши, що головною місією “спецоперації” Росії в Україні було намагання “захистити себе від геноциду з боку неонацистів”.

Теги: Росія, суди, Військовополонені, Маіруполь, США, Азов, РФ

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